Grave incidente in mare nelle scorse ore nelle acque tra Singapore e lo stretto di Malacca. Una nave da guerra statunitense e una nave cargo adibita al trasporto di prodotti petrolchimici si sono scontrate improvvisamente causando il ferimento di diversi marinai, mentre altri sono considerati dispersi . Lo scontro ha riguardato il cacciatorpediniere Uss John S. McCain, di base a Yokosuka, in Giappone, ma in avvicinamento al porto di Singapore, e il mercantile Alnic Mc adibito a petroliera. Ad avere la peggio è stata la nave militare che ha subito danni importanti allo scafo a poppa.

Anche se non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell’incidente, secondo quanto comunicato dalla U.S. Navy, lo scontro tra le due imbarcazioni è avvenuto alle 5.24 del mattino di lunedì, ora locale, le 23.24 di domenica in Italia, e ha causato il ferimento di almeno 5 marinari dell'equipaggio composto da 338 persone. Il bilancio però purtroppo è solo provvisorio visto che all'appello mancano una decina di marinai, per ora considerati dispersi. "Le operazioni di ricerca e di salvataggio sono in corso in collaborazione con le autorità locali", ha dichiarato un portavoce della Marina militare Usa. Purtroppo le speranze di ritrovare in vita i marinai dispersi sono scarse. Le ricerche oltre alla marina locale coinvolgono anche aerei ed elicotteri levatisi dalla portaerei Uss America che incrocia nelle vicinanze.

L'incidente sembra una copia di quanto accaduto nel giugno scorso quando a seguito di uno scontro tra la USS Fitzgerald e una portacontainer al largo del Giappone sette marinai sono risultati dispersi e poi ritrovati morti. Per quell'episodio il capitano della nave militare è stato rimosso dall'incarico mentre altri membri dell'equipaggio sono stati puniti dopo che l'inchiesta ha accertato una serie di negligenze che avevano contribuito a provocare l'incidente