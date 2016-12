Un brindisi amaro tra i vagoni di un treno quello che è toccato ieri a qualche centinaio di passeggeri della tratta Milano-Lecce: pensavano di tornare a casa o rivedere i parenti per Natale, e invece hanno passato la Vigilia bloccati su un Intercity fermo tra due stazioni.

Il convoglio, partito da Milano, era diretto a Lecce. Secondo quanto riferito da uno dei viaggiatori, però, il treno si sarebbe fermato intorno alle 20 e 30, poco dopo aver raggiunto la stazione di Bari Torre a Mare, dopo aver investito una persona anziana all'altezza di un passaggio a livello.

L'Intercity, stando ai racconti, sarebbe rmasto fermo a pochi metri dalla stazione in attesa degli accertamenti di rito per diverse ore. Il convoglio sarebbe poi ripartito dopo mezzanotte. Nel frattempo, ai passeggeri sembra essere arrivato l'ordine di non abbandonare le vetture: sono quindi rimasti bloccati per ore, senza informazioni, cibo né acqua e trascorrendo la Vigilia di Natale – che pregustavano a casa – fermi sui binari.