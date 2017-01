Una rara patologia nota come macroglossia ha colpito una bambina indiana nata nello stato di Madhia Pradesh, fortunatamente poi salvata dall’intervento dei medici. La piccola, che si chiama Aparajit Lodhi, secondo quanto si legge sui media locali è venuta alla luce con una lingua grandissima. E per questo ha rischiato di morire per soffocamento. Per macroglossia in campo medico si intende proprio un'anomalia che comporta un'eccessiva crescita volumetrica della lingua. Dopo la sua nascita, i medici hanno detto ai genitori che probabilmente la figlia non sarebbe sopravvissuta. Il rischio soffocamento, infatti, era molto elevato. Gli stessi genitori hanno confessato di essere rimasti scioccati e addolorati quando hanno visto le condizioni della figlioletta. Ma fortunatamente l’intervento dei medici indiani, eseguito quattro giorni dopo la nascita della piccola e durato circa due ore, è andato bene: i chirurghi hanno potuto ridurre le dimensioni della lingua della bambina che finalmente adesso può sorridere.

La bimba non poteva ingerire nulla – Il dottor Agarwal, coordinatore dell'equipe di medici che ha operato la bambina indiana, ha detto che la piccola era incapace di deglutire a causa della sua lingua gigante. Dopo l'intervento chirurgico, le condizioni della neonata sono migliorate: la piccola Aparajit ha iniziato a ingerire e digerire alimenti. Anche la mamma, la ventottenne Mini Lodhi, ha detto di sentirsi sollevata nel vedere un sorriso sul volto della figlia che finalmente ha potuto anche far mangiare al seno.