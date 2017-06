E’ il giorno dell'esame più importante per mezzo milione di studenti italiani. Alzi la mano chi non ha mai imbrogliato, se non durante la maturità, in occasione di qualche test durante l’anno scolastico (ma anche accademico). Dalla vecchia cartucciera al bignami passando per la fuga in bagno fino ai supporti tecnologici, smartphone in testa.

Ma forse nessuno è stato mai così intraprendente come l'utente Twitter Andrw. La ragazza è infatti riuscita a nascondere tutte le formule di cui aveva bisogno per passare un test di fisica sotto le unghie. E così, piuttosto che trascorrere ore ed ore sopra i libri a studiare, si è sottoposta ad una impressionante manicure per nascondere le risposte all’esame sotto ciascun dito (sovrastato da una buona dose di glitter). Il risultato è stato esemplare.

Dalle formule più corte.

… a quelle più lunghe.

E sembra proprio che il colpo di genio abbia funzionato.