Mentre la politica si interroga sulla calendarizzazione alla Camera delle modifiche alla legge elettorale e dunque sulla possibilità che si possa votare in estate o addirittura in primavera, nel dibattito entrano anche le considerazioni del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Conversando con i giornalisti al Senato, il senatore a vita argomenta: “Nei Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno”.

Nella sua lettura, il ricorso al voto anticipato è fin troppo abusato nel nostro Paese, mentre “bisognerebbe andare a votare o alla scadenza naturale della legislatura, o quando mancano le condizioni per continuare ad andare avanti”. Poi c’è un passaggio destinato a far discutere, dal momento che Napolitano spiega di considerare inaccettabile che si tolga la fiducia al Governo “per calcolo tattico di qualcuno”.

Il riferimento sembrerebbe essere alle ultime diatribe interne al Partito Democratico e alle voci che vogliono Matteo Renzi in procinto di chiedere un passo indietro al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in modo da favorire la transizione a elezioni anticipate. Ieri, peraltro, Renzi, con un sms piuttosto controverso inviato a Giovanni Floris, ha fatto capire di considerare possibile il ricorso al voto anticipato. Possibile e finanche auspicabile, per la verità, nelle intenzioni del segretario del Partito Democratico, alle prese con la discussione interna sulla possibilità di un congresso anticipato (la minoranza chiede che sia tenuto in ogni caso prima delle elezioni politiche).