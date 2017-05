Oggi 5 maggio il museo di Capodimonte compie 60 anni. Tanti, infatti, gli anni trascorsi dalla sua fondazione nel 1957. Molto più antica, invece, la struttura della residenza estiva reale borbonica, con l'annesso parco. Per l'occasione lancia l'hastag #Capodimeonte60 con cui promuovere tutte le attività del prossimo weekend, che si chiuderà domenica in coincidenza con l'apertura gratuita, come previsto ogni prima domenica del mese. Per l'occasione, la mostra Picasso costerà solo 5,00 euro.

Ricco il programma di appuntamenti previsti in occasione del sessantesimo compleanno del museo napoletano: visite didattiche, musica popolare nei cortili, il concerto gratuito "Vita popolare nei quadri di Picasso" per il ciclo "La musica racconta Picasso", lo Yoga della risata nel Bosco e la Caccia al Real Bosco, visita con performance teatrale in collaborazione con Servizi Educativi Museo e la Settima squadra Fanteria a Cavallo Questura di Napoli.

Il programma #Capodimeonte60

Venerdì 5 sabato 6 maggio ore 11:00 – visite guidate alla collezione

Due visite guidate alla Collezione Farnese e Galleria delle Arti a Napoli venerdì 5 e sabato 6 maggio (ore 11:00) per festeggiare insieme il compleanno del Museo di Capodimonte inaugurato il 5 maggio 1957 dal prof. Bruno Molajoli allora Sovrintendente alle Gallerie della Campania: un approfondimento sulla storia del Real Sito e sulla sua trasformazione da Reggia a Museo con la Tutti i visitatori sono invitati a fare gli auguri di buon compleanno al museo sui canali social di Capodimonte con l’hastag #Capodimonte60.

Sabato 6 maggio (ore 15.00 e 17.00) e domenica 7 maggio (ore 10.00 e 12.00)

Caccia al Real Bosco di Capodimonte. Le Nuvole in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte e la 7ª sezione Squadra a Cavallo Questura di Napoli organizzano una visita con performance teatrale nel bosco per rievocare le abitudini di caccia del sovrano e scoprire la varietà e la vastità della vegetazione. Attività consigliata dai 6 anni in poi.

Domenica 7 maggio alle ore 10.00 e 11.30

Un nuovo itinerario a tema a cura di Lorella Starita dei Servizi Educativi di Capodimonte approfondisce il tema del complesso e stretto rapporto esistente tra pittura e teatro, da inizio Novecento fino ai giorni nostri. L’itinerario racconterà la mostra sui costumi e le scene che il già famoso protagonista delle avanguardie cubiste realizzò per Parade, balletto di Léonide Massine, musicato da Erik Satie su versi di Jean Cocteau ed eseguito dai Balletti Russi di Serge Diaghilev. La visita è inclusa nel biglietto d’ingresso alla mostra Picasso che domenica 7 maggio, giornata ad ingresso gratuito nei musei italiani costerà eccezionalmente (5,00 euro).

Domenica 7 maggio alle ore 17.30 (Cortile) – gratuito

Concerto Vita popolare napoletana nei quadri di Picasso per il ciclo La Musica racconta Picasso

Il secondo concerto del programma musicale che il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli presenta al Museo di Capodimonte per la mostra Picasso e Napoli: Parade (fino al 10 luglio 2017) inserito nel ciclo La Musica racconta Picasso. Sul palco l’Orchestra San Pietro a Majella diretta dal M° Mario Ciervo, con Angela Rosa Fico e Sabrina Sanza (soprani), Enrico Terrone e Armando Valentino (tenori), Maurizio Esposito (baritono). Sarà possibile ascoltare la Fantasia Napoletana e la Totò Fantasy, due composizioni di Mario Ciervo, e le più amate melodie di tutti i tempi, tra cui Io te vurria vasa', Chella lla', ‘O surdato ‘nnammurato, Santa Lucia luntana, Spingule francese, Torna a Surriento, Era de maggio, Piscatore d'o mare e Pusilleco, Silenzio cantatore, Munasterio ‘e Santa Chiara, Marechiaro, Funiculi' funicula', Passione e tante altre.

Domenica 7 maggio, dalle ore 10.30 alle 13.00

Lo yoga della risata nel Real Bosco di Capodimonte

Anche al Museo e Real Bosco di Capodimonte si celebra il World Laughter Day, la Giornata Mondiale della Risata, che abbraccia centinaia di città, in oltre 70 paesi del mondo, in un coro di risate per portare un segno di speranza e di pace a tutte le nazioni della terra e che Capodimonte dedica ad Antonio de Curtis, il Principe della risata, originario del quartiere Sanità, a valle di Capodimonte. L’appuntamento è dalle presso il Real Bosco di Capodimonte nei pressi del Belvedere con una sessione di Yoga della Risata.La Tappa napoletana dell’iniziativa è organizzata dall’Associazione nazionale Yoga della Risata e da Gente Green. Aderiscono varie associazioni, tra cui: Arcipelago della Solidarietà, Yoga della Risata Italia, Radio Shamal, Forys Criptae, Teniamocipermano Onlus.