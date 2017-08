in foto: Dettaglio dalle "Sette opere di Misericordia" di Caravaggio

Se a Ferragosto siete rimasti in città e ve la sentite di sfidare la calura, non resta che munirsi di bottiglietta d'acqua e raggiungere il centro storico di Napoli, dove per il decimo anno consecutivo nel giorno di Ferragosto il Pio Monte della Misericordia apre il suo complesso museale per far ammirare al pubblico il capolavoro di Caravaggio, le "Sette opere di Misericordia". La visita si svilupperà in due momenti, si inizierà dalla Chiesa per poi spostarsi successivamente al piano superiore negli ambienti della Quadreria, dove ammirare la speciale visione del capolavoro di Michelangelo Merisi.

Ma non solo la rockstar Caravaggio. Si potranno ammirare capolavori di illustri pittori come Jusepe de Ribera, Francesco De Mura, Luca Giordano, Battistero Caracciolo, Fabrizio Santafede e si racconterà la storia e lo sviluppo di questo Ente che ancora oggi rivolge la propria principale attività alla beneficenza.

Per i quaranta visitatori, nel prezzo del biglietto di cinque euro, compresa anche la visita guidata. La prenotazione è d'obbligo, i due turni sono previsti per le 10 e le 12 del mattino, in tempo dunque per poi spostarsi al mare o organizzare il tipico pranzo di Ferragosto. La durata della visita è di circa un'ora prevista.

Le Sette opere di Misericordia, Caravaggio a Napoli.

Le Sette opere di Misericordia, testimonianza del primo passaggio di Caravaggio a Napoli, dopo l'omicidio a Roma e la fuga verso la Sicilia, è il soggetto di un dipinto del pittore italiano, realizzato tra la fine del 1606 e l'inizio del 1607 e consegnato ai committenti il 9 gennaio di quell'anno. L'opera è conservata presso il Pio Monte della Misericordia di Napoli ed è la rappresentazione delle “sette opere di Misericordia corporali”.