A Napoli quattro, tra associazioni e cooperative si sono unite per dar vita a “Ricomincio dai Libri", una fiera del libro che dal 29 settembre al 1 ottobre si terrà nel centro storico del capoluogo partenopeo. Stamattina, in conferenza stampa, Deborah Divertito (Coop. Sepofà), Miryam Gison (La bottega delle Parole), Gianluca Calvino (Librincircolo) e Paquito Catanzaro (Parole Alate) hanno spiegato nel dettaglio come si articolerà la fiera. Innanzitutto, sarà una fiera a ingresso gratuito.

Dalle 10 alle 21 in tutto il week end si alterneranno nella storica sede dell’Ex Ospedale della Pace (via dei Tribunali 227) presentazioni di libri, workshop, attività varie, dallo speed date letterario ai corsi di poesia.

“Finalmente Napoli riavrà la sua fiera. Ricomincio dai libri arriva in un momento storico, per la città di Napoli, straordinario – ha dichiarato lo scrittore Pino Imperatore – A testimoniarlo, la presenza di almeno 40 autori che pubblicano testi con le case editrici più importanti d’Europa. Questo è un motivo di orgoglio. Ecco perché è importante questa Fiera: suggella questo cambiamento culturale avvenuto nella nostra città. "Ricomincio dai Libri" darà un nuovo impulso alla lettura, anche se le statistiche dicono il contrario. Ricominciamo al fianco di chi pensa che un libro possa cambiare la vita, in meglio, di tutti noi”.

Il programma di Ricomincio dai libri 2017.

Il programma di Ricomincio dai Libri. Partenza in quarta venerdì mattina con la presentazione del libro “La città ribelle” del sindaco Luigi De Magistris che vedrà la partecipazione del giornalista di inchiesta Sandro Ruotolo. Nel pomeriggio la fiera si colorerà di azzurro: alle 16.30 presentazione di “Napoli dalla A alla Z” con gli autori Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo, alle 18:30 prevista invece la presentazione de L'americano di Massimiliano Virgilio.

Altrettanto ricca sarà la giornata di sabato. Si susseguiranno in rapida successione il drammaturgo Giuseppe Miale di Mauro con “La Strada degli Americani”, il giornalista Emiliano Fittipaldi con una lectio sulle inchieste che vedono il Vaticano coinvolto, Amleto da Silva, Pino Imperatore e il suo “Allah, San Gennaro e i tre Kamikaze”.

Domenica mattina, infine, saliranno sul palco della fiera Tommaso Pincio e il suo “Panorama” (NNEditore), Lorenzo Marone, Maurizio De Giovanni, i Lercio e Valeria Parrella.