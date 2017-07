Per i napoletani è semplicemente l'ospedale degli "Incurabili", nome affascinante quanto preoccupante. In realtà, si tratta di un vasto complesso ospedaliero intitolato a Santa Maria del Popolo degli Incurabili, luogo di sofferenza e con una lunga e importante storia, che da sempre accanto alla dimensione sanitaria tiene accanto quella artistica. Stiamo parlando infatti di uno scrigno che nasconde alcuni dei più bei tesori della città, che da oggi apre un’altra porta, quella della Confraternita dei Bianchi della Giustizia, storicamente aperta al popolo solo due volte l’anno per le funzioni di Pasqua e dell’Assunta e definitivamente chiusa dal 1862.

Grazie alla collaborazione del Museo delle Arti Sanitarie con l’Arciconfraternita dei Bianchi della Giustizia in S. M. Succurre Miseris e la Diocesi di Napoli, infatti, a partire da sabato prossimo 15 luglio sarà infatti possibile visitare il bellissimo monumento e apprendere l’interessante storia di carità e assistenza che ha contraddistinto la confraternita dal 1525 al 1862.

Lo storico ospedale degli Incurabili fu fondato nel 1521 da Maria Lorenza Longo che volle tener fede ad un voto fatto quando era vittima di una malattia che l'aveva paralizzata, oggi racchiude la farmacia settecentesca realizzata da Bartolomeo Vecchione, composta da due sale con l'originaria scaffalatura completamente in legno, sulla quale, sono presenti circa 400 preziosi vasi in maiolica dell'epoca, realizzati da Donato Massa.

Informazioni.

Sabato 15 luglio ci sarà la prima apertura al pubblico alla porta della Confraternita dei Bianchi della Giustizia con tre visite guidate, alle 9:15, 10:15 e 11:15 per una durata di 45 minuti. È richiesto un contributo di 8 euro. La prenotazione è obbligatoria e la disponibilità di posti limitata. Per le prenotazioni e ulteriori informazioni non esitare a contattarci:

info@ilfarodippocrate.it – 081440647

Il Museo delle Arti Sanitarie, invece, è aperto da Lunedì a Venerdì dalle 09:00 alle 17:00.

La Farmacia Storica degli Incurabili è aperta Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 09:00 alle 17:00, mentre la Domenica dalle 09:00 alle 13:00.

Chiusa gli altri giorni.