Famiglie al Madre. Si intitola così l'iniziativa che il museo di arte contemporanea napoletano Madre diretto da Andrea Viliani propone da qualche mese a bambini e genitori ogni ultima domenica del mese. Il prossimo appuntamento del laboratorio didattico gratuito per adulti e bambini sarà dedicato alla "magia dei colori" ed è destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai loro genitori, che sperimenteranno insieme il rapporto opera/scrittura/colore dando luogo a nuove possibili narrazioni dell’opera d’arte.

Il laboratorio è suddiviso in due parti: una visita alla mostra in corso "Siamo arrivati" di Wade Guyton (fino all'11 settembre 2017, terzo piano), uno dei più importanti artisti dell'ultima generazione, durante la quale ogni famiglia sceglierà un'opera sui cui lavorare e dieci parole-chiave per raccontare la propria esperienza di visita.

Nella seconda parte, laboratoriale, ogni famiglia sceglierà un colore per rielaborare e fare propria l'opera d'arte scelta e produrrà un piccolo testo con tanto di titolo della “propria opera” e che contenga le dieci-parole chiave. Il laboratorio termina con la lettura in condivisione dei propri testi e la presentazione delle proprie opere.

Info sui laboratori.

Ingresso al museo gratuito, attività gratuita

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Massimo 20 bambini più genitori

Durata: 120 minuti

Prenotazione consigliata al numero 081 197 37 254

e-mail: info@madrenapoli.it

Museo Madre di Napoli.

Nel cuore storico di Napoli, i tre piani dell’ottocentesco Palazzo Donnaregina ospitano il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina: 7200 mq di spazi espositivi, con installazioni site-specific, opere della collezione ed esposizioni temporanee. Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina si trova nel cuore storico di Napoli, sulla “via dei Musei”, a pochi metri dal Duomo, dal Museo Archeologico Nazionale e dall’Accademia di Belle Arti (Galleria d’Arte Moderna), lì dove si sviluppa l’antico quartiere di San Lorenzo.