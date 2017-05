Si inaugura il 7 giugno 2017 al Mann di Napoli la mostra "Amori Divini". Il percorso espositivo, che occupa le sale del museo attigue allo splendido salone della Meridiana, propone un percorso nel mito greco e nella sua fortuna attraverso l'idea di seduzione e trasformazione. Gran parte della mostra si basa sul vasto repertorio pompeiano presente al Museo Archeologico di Napoli e racconta i miti amorosi accomunati da un episodio fondamentale: uno dei protagonisti, si trasforma in animale, in pianta, in un oggetto o in fenomeno atmosferico.

Il tema viene esplorato attraverso la narrazione delle differenti tipologie di trasformazione, esplorando la tensione tra alterità e identità. Chiaramente gran parte dei riferimenti provengono dalle "Metamorfosi" di Ovidio, attraverso un percorso espositivo composto da oltre 80 opere, provenienti dai siti della Magna Grecia e da alcuni tra i più prestigiosi musei italiani e stranieri. Dall’Hermitage di San Pietroburgo, al Louvre di Parigi, fino al J. Paul Getty Museum di Los Angeles e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La selezione di oggetti comprende, oltre a numerose pitture parietali di soggetto mitologico, pannelli a mosaico, arredi in marmo e in bronzo, gemme e oggetti d’oreficeria, utensili in bronzo ed altri metalli. Per ogni mito viene proposta una selezione di opere di periodi più recenti, in grado di illuminare tappe fondamentali nella ricezione dei miti greci di trasformazione.

E così artisti come Baccio Bandinelli, Bartolomeo Ammannati, Nicolas Poussin, Giambattista Tiepolo consento allo spettatore di seguire il filo del racconto del mito greco fino ad epoche a noi più vicine, e di comprendere il ruolo che, in questa tradizione, giocano le fonti letterarie ed iconografiche antiche.

Informazioni sulla mostra.

A cura di

Anna Anguissola e Carmela Capaldi, con Luigi Gallo e Valeria Sampaolo

Data inizio

Mercoledì 07 Giugno 2017

Data fine

Lunedì 16 Ottobre 2017

Promosso da

Museo Archeologico Nazionale, organizzazione di Electa

Catalogo

Electa