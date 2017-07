Drammatico ritrovamento domenica mattina a Musile di Piave: la cittadina del Veneziano si è risvegliata stamane con la notizia di una donna trovata morta in un appartamento in via Dante 11. La donna, stando alle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Sul corpo, infatti, sarebbero state trovate diverse ferite da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni del quotidiani locali la vittima, pare una trentottenne di origini campane, era morta da alcune ore quando è stata trovata ed è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il magistrato che coordina le indagini, i carabinieri con il Ris e i sanitari del 118.

Sospetto caso di femminicidio: l'ex avrebbe già confessato – Gli inquirenti per il momento si sono chiusi nel massimo riserbo ma, da quanto emerso, i sospetti sono al momento indirizzati sull'ex compagno della vittima. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali l'ex marito della vittima avrebbe già confessato l’omicidio: l’uomo avrebbe chiamato i carabinieri dopo aver commesso il terribile gesto e avrebbe atteso il loro arrivo. Sulla drammatica vicenda è intervenuta la sindaca Silvia Susanna, che ha esortato le donne a non accettare la violenza ma a farsi avanti e denunciare.