in foto: L'affresco di Saffo da Pompei

In coda per entrare al Mann di Napoli nel giorno di Capodanno. Sono stati circa 4000, infatti, gli ingressi gratuiti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la prima #domenicalmuseo del 2017, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali presieduto da Dario Franceschini. Folla di turisti e file, dunque per ammirare le collezioni pompeiane, ercolanesi, Egizia e Farnese. Rispetto alle altre domeniche gratuite, i numeri sono stati un po' inferiori, anche se considerato che si trattava della giornata di Capodanno, in cui di solito il risveglio dei cittadini è ritardato, oltre al fatto che lo stesso museo ha posticipato l'orario di apertura alle 11 del mattino, resta una folla enorme.

L'invito al museo dopo il veglione di San Silvestro, dunque, è stato colto da turisti e napoletani. Il museo diretto da Paolo Giulierini, che ha registrato per il 2016 un record di visitatori vicino al mezzo milione di presenze, in questi giorni ospita due mostre: quella su Carlo di Borbone e la diffusione dell'antichità e una esposizione d'arte contemporanea "Out of Place Artifacts" di Michele Iodice, a cura di Mario Codognato nel Giardino delle Fontane. Folla anche a Capodimonte, al Museo Duca di Martina, Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino.

Orari e tariffe.

ORARI

Aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 19.30

Chiuso il martedì. Quando il martedì coincide con un giorno festivo il Museo resta chiuso il mercoledì.

In occasione della festività di Ognissanti il Museo resterà aperto il giorno 1 novembre e sarà chiuso mercoledì 2 novembre 2016.

Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio

La biglietteria chiude mezz’ora prima.

Tutti i giovedì dal 12 maggio al 29 settembre 2016 il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è aperto fino alle 23.00. L’ultimo ingresso è alle 22.15

INFO E PRENOTAZIONI

Singoli, gruppi, scuole: 848 800 288

+ 39 06 399 67 050 (dai cellulari e dall’estero)

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il sabato dalle 9.00 alle 14.00

BIGLIETTI

Intero: € 12.00

Ridotto: € 6.00

Ingresso serale: € 2.00

Promozione Trenitalia

Fino al 31 dicembre 2017 i visitatori che raggiungeranno il MANN viaggiando con Trenitalia potranno approfittare della Promo 2×1. Per i soci CartaFRECCIA e per chi decide di raggiungere il capoluogo campano con le Frecce 2 ingressi al prezzo di 1!

Riduzioni: – cittadini di età compresa tra i 18 e i 24 anni compiuti della comunità europea in base alla legge 28.09.1999 n. 275, e successive integrazioni tramite lettere ministeriali