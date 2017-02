Quando si lavora con chiodi e altri arnesi da lavoro e sempre bene essere molto vigili e prestare ancora più attenzione perché è facile infortunarsi e ferirsi. Lo sa bene un operaio edile britannico rimasto vittima di un singolare incidente sul lavoro mentre era in un cantiere a Swansea, nel Galles meridionale. Come dimostrano le foto scattate dai suoi colleghi, infatti, qualcosa è andato storto mentre era sull'impalcatura e l'uomo si è accidentalmente piantato un grosso chiodo nell'inguine. Protagonista della storia un ragazzo di 22 anni, Sam Rees, che, come lui stesso ha spiegato, stava maneggiando una sparachiodi.

"Stavo usando una pistola sparachiodi all'esterno e purtroppo ho colpito qualcosa di duro e uno dei chiodi è rimbalzato verso di me piantandosi nel mio inguine" ha spiegato il 22enne. Il chiodo di circa 4 centimetri ha attraversato pantaloni e mutande del muratore mancando di poco l'apparato riproduttivo e procurandogli una grossa ferita. Accompagnato subito in ospedale dai colleghi, l'uomo è stato soccorso dai medici che lo hanno operato d'urgenza per estrarre il chiodo. I dottori gli hanno spiegato che il chiodo ha mancato l'arteria di appena 10 millimetri e che se avesse provato a tirarlo via da solo sarebbe morto dissanguato.