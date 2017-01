Tragedia al centro di prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, dove una ragazza di 25 anni ospite della struttura è stata trovata morta dentro un bagno. A seguito della notizia, nell’ex base diventata un enorme campo per i profughi richiedenti asilo è scoppiata una rivolta sedata solo nella notte da carabinieri e polizia. La protesta ha costretto gli operatori del centro (almeno 25 persone, tra cui due medici e un’infermiera) a barricarsi nei container e negli uffici.

I migranti avrebbero denunciato un ritardo nei soccorsi di Sandrine Bakayoko, arrivata a Cona quattro mesi fa con il fidanzato dalla Libia, ma ci sono ricostruzioni opposte. Secondo alcuni, infatti, la disgrazia sarebbe avvenuta al mattino e l’allarme non è stato lanciato per tempo. “Ho sfondato la porta e l’ho trovata lì, distesa a terra”, racconta il compagno. “Stava male da giorni, tossiva, aveva la febbre. Questo non è un posto dove ospitare delle donne”. Secondo la direzione della società che gestisce il campo il fatto è avvenuto invece alle 13 e i soccorsi sono arrivati immediatamente.

Quel che è certo è che le condizioni della giovane sono andate via via peggiorate e alle 13.15, quando è arrivata l’ambulanza, era ormai troppo tardi. Secondo altre fonti sarebbero passate diverse ore tra l'allarme e l'arrivo dei sanitari. E così nel pomeriggio di ieri, dopo che si è diffusa la tragica notizia, la tensione, specialmente nella zona docce del centro, è sfociata in una rivolta con mobilio e oggetti dati alle fiamme.

Una situazione che ha costretto gli operatori del centro (si tratta soprattutto di ragazzi che durante il giorno si occupano della struttura distribuendo i pasti e organizzando le attività dei richiedenti asilo) a cercare di nascondersi nei locali della struttura, dove sono rimasti poi bloccati per ore. La Procura della Repubblica, dichiaratasi all’oscuro di tutto, ha annunciato l’avvio di un’indagine.