Morto suicida dopo aver iniziato ad assumere un farmaco per la cura dell'acne. Luke Reeves, 21 anni, si è tolto la vita apparentemente senza nessuna ragione dopo aver cominciato a prendere Roaccutane, un medicinale che – secondo i suoi genitori – sarebbe riuscito a farlo precipitare in uno stato di profondissima depressione. Robert e Becky Reeves. madre e padre del ragazzo, hanno spiegato ai quotidiani inglesi che i comportamenti del 21enne sono radicalmente cambiati non appena ha cominciato a prendere il farmaco, trasformando loro figlio in un individuo perennemente triste e stanco. L'uomo e la donna sono convinti che tali cambiamenti della personalità siano tra gli effetti collaterali del Roaccutane.

"Luke amava la vita, aveva molti amici e non aveva nessun problema. Era un ragazzo intell. igente, con ottimi voti a scuola, e anche molto ambizioso. Crediamo che non avrebbe avuto nessuna ragione per suicidarsi". Secondo i genitori del giovane, però, la situazione sarebbe mutata radicalmente dopo aver cominciato ad assumere Roaccutane, un medicinale che ha – tra gli effetti collaterali – l'induzione alla depressione e a sbalzi d'umore repentini.

Effettivamente tra gli effetti indesiderati del Roaccutane ce ne sono numerosi, rivelati anche tra le indicazione del foglietto illustrativo del medicinale: "Anemia, aumento della VES, trombocitopenia, neutropenia, trombocitosi, cefalea, epistassi, secchezza nasale, aumento delle transaminasi, dermatite, prurito, esfoliazione cutanea, incremento dei trigliceridi, artralgie, mialgie e astenia rappresentano le reazioni avverse generalmente più frequenti mentre disturbi della sfera psichiatrica, patologie renali di grave entità e disturbi gastro-enterici risultano generalmente più rare".