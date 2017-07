Aveva lasciato i suoi tre figli da soli in macchina sotto il sole per andare a lavorare nel negozio del padre a Chattanooga, in Tennessee, in un giorno in cui le temperature toccavano i 30°. Uno dei tre piccoli – una bimba di appena 11 mesi – non è sopravvissuto a quell’inferno di caldo. Travis McCullough, 30 anni e Jessica Tollett, 24, sono stati arrestati domenica scorsa, 24 ore dopo che la morte della loro giovanissima figlia. Secondo quanto scrivono i media americani, sarebbe stata una donna a chiamare la polizia dopo aver visto i bambini chiusi nell’auto sotto il sole. Quando McCullough si è accorto di cosa è accaduto, è corso verso la macchina, ha preso in braccio la figlioletta e poi si è messo ad urlare. A quel punto, avrebbe dato la bambina in braccio alla donna e sarebbe fuggito.

La portavoce della polizia di Chattanooga, Elisa Myzal, ha riferito che i due bambini sopravvissuti presentavano “segni di trascuratezza, malnutrizione e possibili abusi, con tagli sul corpo ben visibili”. I bambini (età e sesso non sono stati rivelati) sono stati portati in un ospedale e saranno dati in custodia dalla Child Protective Services. Secondo gli inquirenti, l'appartamento della famiglia è stato rinvenuto in condizioni “atroci”: una stanza era “piena di feci e urina”. Il frigorifero in casa era vuoto. McCullough dovrà rispondere di omicidio colposo e di tre imputazioni per abbandono aggravato di minore. La sua cauzione è stata fissata a un milione di dollari. LA Tollett è stato accusato di tre imputazione di abuso aggravato su minore e negligenza.