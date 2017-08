Morire in moto in un incidente: è stato letale per Andrea Falistocco, 32 anni, lo scontro con una macchina ieri pomeriggio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 di ieri, lungo la strada provinciale 361 in località Taccoli, vicino San Severino, nelle Marche. Il giovane, che viaggiava in direzione di Tolentino, improvvisamente ha invaso l'altra carreggiata senza un apparente motivo. Ha perso il controllo della sua moto ed è volato sull'asfalto: in quel momento è sopraggiunta una Fiat Panda, con a bordo due ragazzi, e l'impatto è stato inevitabile. La ragazza che guidava la macchina non ha avuto nessuna conseguenza. Il casco di Falistocco è caduto per terra, ed è morto sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. Andrea stava tornando a casa dopo essere uscito dal lavoro. andrea faceva il cameriere nel ristorante "L'Oasi del gusto" proprio a Taccoli. I familiari si sono precipitati sul luogo del sinistro, sconvolti: la madre di Andrea ha subito accusato un malore ed è stata portata in ospedale insieme al marito. Ma non è il primo lutto che colpisce la famiglia: altri due giovani, cugini della vittima, avevano perso la vita allo stesso modo. Si chiamavano Matteo e Walter e sono morti anni fa. Dal sindaco Rosa Piermattei sono subito arrivate le condoglianze: "Sono sconvolta questa è una tragedia, il mio pensiero va ai familiari, ai quali esprimo il mio personale cordoglio, anome di tutta la comunità. Notizie come questa sconvolgono".