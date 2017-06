Gian Luca Flori, l'appassionato escursionista di Roncoscaglia, in provincia di Modena, rimasto ferito venerdì scorso durante un trekking in provincia di Frosinone, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo un volo di oltre cinque metri da una rupe. L'uomo stava camminando insieme alla moglie e a un gruppo di amici sul sentiero di San Benedetto quando, dopo aver affrontato un percorso alternativo, è scivolato precipitando per diversi metri. I suoi compagni hanno chiamato il soccorso alpino laziale, intervenuto immediatamente operando con una squadra di terra della stazione Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) di Collepardo e l’elicottero sanitario del 118 del Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico del 118. L'intervento di recupero è stato molto complicato a causa del terreno ripido e della fitta vegetazione.

Dopo l’incidente Flori è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. La notizia del decesso del 48enne si è diffusa velocemente. L'uomo è stato ricordato dagli amici come "una persona generosa e sempre pronta a mobilitarsi per gli altri". Da tempo era divenuto membro del nucleo dei soccorsi speciali Croce Rossa Italiana. Il 48enne si era distinto per i soccorsi prestati durante le fasi di emergenza dei terremoti in Emilia Romagna, dove sono in molti a ricordarlo e a piangerne la scomparsa, ma era intervenuto anche l’anno scorso ad Amatrice. Il modenese lascia la moglie e un figlio, tanti amici, e le tante persone che ha aiutato.