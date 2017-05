Radoslaw Drzewiecki, detto Radek, è morto in un drammatico e violento incidente stradale avvenuto nei pressi di Howsgill, in Gran Bretagna, mentre si trovava sulla sua moto. Da quel dramma è ormai trascorso un anno. La sua fidanzata ha deciso ora di mostrare le immagini choc con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti a rispettare le regole del codice della strada. L'incidente è avvenuto il 29 marzo del 2016. Lo schianto è avvenuto, come stabilito poi dai giudici, per la negligenza della 46enne alla guida della vettura ha che travolto Radek. La donna non ha dato la precedenza all'incrocio: è stata condannata a 18 mesi di sospensione della patente e a 300 ore di lavori socialmente utili.

Determinanti sono state le immagini registrate dalla telecamera per il casco usata per registrare i suoi giri in sella. Quelle stesse immagini, ora la sua fidanzata vuole usarle soprattutto per i più giovani che si mettono alla guida, ma che non conoscono ancora bene e con esperienza le regole del codice stradale. La giovane ha infatti aderito ad una campagna sulla sicurezza stradale promossa dalla polizia della contea di Durham, "Avere fretta può causare la perdita di vite umane. Per favore, fate molta attenzione quando raggiungete gli incroci e mantenete gli occhi ben aperti perché potreste non accorgervi di qualche motociclista", ha spiegato in un messaggio la ragazza di Radek.