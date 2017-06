Linda Baranowski, una donna inglese di una cittadina situata nella contea di Hertfordshire, è morta dopo aver utilizzato dei prodotti per dimagrire che aveva acquistato online. A raccontare la sua storia è il tabloid britannico The Sun, che riporta le parole del compagno di Linda, Mark, e di una dei suoi figli, la ventinovenne Michaela. Linda era una donna che andava regolarmente in palestra e stava attenta al suo corpo tanto che, secondo sua figlia, era “ossessionata” dalla sua età. Aveva appena compiuto 50 anni. Per mantenersi in forma aveva deciso di acquistare tramite un venditore trovato su Facebook degli integratori per dimagrire e una crema anti-cellulite fabbricata in Cina per 30 sterline. I problemi di salute sarebbero iniziati proprio dopo aver iniziato ad assumere questi prodotti. Secondo quanto ha raccontato sua figlia, Linda ha usato la crema sulle sue gambe e altre parti del corpo e dopo l’utilizzo la pelle è diventata viola e ha iniziato a staccarsi. Le pillole per dimagrire le avrebbero invece procurato forti dolori allo stomaco che l’hanno costretta a recarsi in ospedale.

Linda è morta dopo 5 settimane attaccata a una macchina in ospedale – E alla fine la donna, che era mamma di quattro figli, è morta dopo cinque settimane attaccata a un respiratore in ospedale. Dopo il decesso della donna la polizia ha avviato le indagini e ha scoperto che anche altri clienti si erano lamentati di quella crema anti-cellulite comprata online. Al contrario altri non avrebbero avuto alcun problema. Secondo i primi riscontri, è probabile che Linda sia deceduta in seguito a una reazione infiammatoria agli integratori alimentari che stava usando. Sua figlia e il suo compagno hanno affermato di essere preoccupati perché questi prodotti sono ancora in vendita.