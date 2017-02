Cinzia Patricolo aveva 47 anni e alcuni giorni fa è morta dopo diciassette ore di permanenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. La paziente era arrivata giovedì mattina in ospedale con forti dolori al ventre. Sottoposta a diversi accertamenti tra cui anche una tac, sarebbe stata curata per una pancreatite, ma venerdì alle 3 del mattino – dopo un intervento chirurgico – è deceduta. Una morte avvenuta, secondo i suoi familiari, a causa di una diagnosi sbagliata dei medici. Per questo i parenti di Cinzia dopo il decesso della donna hanno depositato un esposto alla Procura che ha aperto un’inchiesta. Il pubblico ministero Laura Taddei ha disposto l’autopsia che è stata effettuata oggi. “Caso raro, complesso e instabile”: questi i termini utilizzati dai medici dell'equipe di medicina legale di Siena, guidata dal professor Mario Gabrielli, che hanno eseguito l'autopsia sul corpo di Cinzia Patricolo. La quarantasettenne, a cui era stata appunto diagnosticata una pancreatite, è morta per il rovesciamento dell'intestino e il conseguente strozzamento dell'aorta.

I risultati dell’autopsia sulla donna morta ad Arezzo – Stando a quanto emerso, l'autopsia avrebbe evidenziato la presenza sia della pancreatite, sia del volvolo intestinale che penetrando attraverso un foro di circa 6 centimetri nell'intestino ne avrebbe poi provocato il rovesciamento e il decesso. L'esame autoptico, iniziato alle 9,40 di questa mattina, si è concluso alle 12. È ancora da chiarire se il ritardo col quale è stata fatta la diagnosi chiara abbia reso vano l’intervento chirurgico a cui la donna è stata sottoposta nella serata di giovedì, poco ore prima del decesso. Tra sessanta giorni, intanto, saranno disponibili i risultati istologici e tra novanta sarà pronta la consulenza del professor Mario Gabrielli.