Nonostante la tenera età, da tempo accusava forti dolori articolari che erano peggiorati nel tempo e lo avevano ridotto alla quasi immobilità tanto che ormai riusciva a malapena a camminare, ma nessun medico aveva capito bene di cosa fosse affetto fino a quando la sua situazione è arrivata al punto limite ed è morto all'età di 5 anni. È la triste storia di un bambino britannico, Kaden Hadfield, che era stato ricoverato in ospedale per ben venti volte ma per altrettante occasioni era stato dimesso senza una diagnosi certa, come hanno denunciato ora i suoi genitori.

Secondo la famiglia, infatti, i medici in tutto questo tempo e in tutte queste occasioni non sono riusciti a diagnosticare in lui una grave forma di artrite che infine lo ha portato alla morte. Il suo problema in effetti è stato scoperto solo quando il piccolo era ormai in una fase avanzata della malattia e le cure purtroppo a quel punto non sono bastate. La mamma e il papà del piccolo, la 25enne Caitlin Tattersall di Bolton e il 29enne Lee Hadfield di Oldham, ora chiedono giustizia per il figlio dopo aver denunciato tutto alle autorità giudiziarie locali.

"Stava così male da tanto tempo ma non si lamentava per il dolore anche se era evidente che aveva bisogno di aiuto. Se Kaden avesse avuto il farmaco di cui aveva bisogno in precedenza ora sarebbe stato qui con noi" ha affermato la mamma del piccolo, aggiungendo: "Ci sono voluti due anni per ottenere una diagnosi corretta ma ormai era troppo tardi". Kaden è morto per una infezione causata dalla sua artrite. "Voglio sapere esattamente cosa è successo. Voglio che tutti sappiano. Come può un bimbo sano passare da avere un dolore alla caviglia a morire in due anni?" ha concluso la donna