Un uomo di 73 anni è morto qualche sera fa mentre si trovava in un locale per cenare insieme a sua moglie. Si tratta di Giampietro Marongiu, commerciante da diversi anni nel settore orafo e residente in zona Campedello a Vicenza. L’uomo si trovava nel locale Old Wild West, situato a Torri di Quartesolo in via Borsellino, e quella che doveva essere una normale serata con la moglie Loredana si è trasformata in tragedia. L’uomo, secondo quanto ha ricostruito Il Giornale di Vicenza, si è sentito male mentre stava mangiando un hamburger. Il personale del locale lo ha steso a terra nell’attesa dei sanitari del Suem che poi lo hanno caricato, incosciente, sull’ambulanza e portato al San Bortolo di Vicenza. Lì però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ucciso da un malore o da un boccone di cibo – Potrebbe essere stato un malore a provocare la morte del settantatreenne, anche se non si esclude che a causare il dramma possa essere stato un boccone di cibo che ne ha provocato il soffocamento. Per questo il pubblico ministero ha autorizzato l’autopsia sul corpo di Marongiu, nel tentativo di far luce sulle cause del decesso. Sembra comunque che i medici gli abbiano trovato un pezzo di panino in gola.