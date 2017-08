Muore alpinista in Trentino, gravi altri due escursionisti. E' successo sulle Alpi Retiche, sulla cima Presanella, montagna di oltre 3500 metri, la vetta più alta del comprensorio Adamello-Presanella. L'uomo stava scalando la vetta insieme ad altre sette persone in cordata. Quattro elicotteri stanno lavorando per effettuare le ricerche. Le altre due persone ferite sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Trento.