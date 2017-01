Era appena tornato da uno dei tanti viaggi all’estero, questa volta in Malesia, quando ha improvvisamente accusato un malore che ha richiesto il suo trasporto in ospedale dove però purtroppo è deceduto poco dopo. Così è morto venerdì scorso Jean Paul Bonomi, 43enne giornalista ed ex commentatore radio delle partite giocate dal Novara calcio fino al 2013. Per lui è stato fatale un infarto mentre era ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio, dove era stato trasferito da quello di Gallarate, ma le sue condizioni di salute erano già gravi. Proprio per questo sul copro è stata disposta l'autopsia per capire cosa possa aver provocato l'improvviso malore.

Il 43ennne, originario di Milano ma da qualche anno residente a Meina, sul lago Maggiore, dove lavorava come operatore turistico, infatti aveva parlato di un strana influenza dovuta a un virus che aveva contratto nel suo viaggio in Malesia. "Nei giorni scorsi ci eravamo parlati spesso per messaggio. Dalla Malesia mi aveva scritto che non stava bene ed era a letto, ma giovedì mattina aveva ripreso a scherzare come prima. Pensavo stesse meglio, invece è arrivata questa notizia terribile" ha raccontato uno dei colleghi storici, Paolo Molina. Il sospetto è che dietro l'attacco di cuore ci possa essere proprio lo strano virus anche se Jean Paul Bonomi viaggiava spesso ed era accorto quando si spostava in Paesi esotici. Addirittura il suo sogno sembra fosse quello di potersi trasferire per sempre in Malesia un giorno, ma purtroppo la sua vita si è spenta prematuramente in un ospedale italiano.