Se ne va a soli 63 anni l'italianista Emilio Speciale. A darne notizia, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Speciale era un apprezzato italianista, professore all'università di Zurigo, specialista dell'opera di Giacomo Leopardi. A portarlo via una lunga malattia, la notizia è stata data dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati in provincia di Macerata, di cui è stato socio e collaboratore.

Emilio Speciale è stato l'editore, direttore e curatore della "Rivista Internazionale di Studi Leopardiani", ha curato opere sulla bibliografia leopardiana e il volume "Giacomo Leopardi: estetica e poesia". Emilio Speciale, dopo la laurea al Dams di Bologna con Umberto Eco, di cui è stato collaboratore, ha iniziato la carriera accademica come docente assistente al dipartimento di italiano alla Yale University, negli Stati Uniti.

Successivamente ha poi insegnato come professore all'Università di Chicago, negli anni tra il 1985 e il 1993, anno in cui ha ottenuto la cattedra di letteratura italiana alla Eidegenossiche Techische Hochschule di Zurigo.

Ai primi anni Novanta, Speciale ha messo in piedi la casa editrice Insula e nel 1991 ha dato vita alla rivista di poesia italiana "Novilunio". Era membro del Centro di Studi Rinascimentali di Ferrara, dell'American Association of Italian Studies ed è stato presidente della Società Dante Alighieri di Zurigo.