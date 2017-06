"Si è svolto tutto in pochi secondi, quando siamo accorsi ormai era troppo tardi. Tutto quello che abbiamo potuto vedere erano le gambe, il resto della ragazzina era sommerso dalle macerie", così gli insegnanti di una studentesse britannica di 12 anni hanno raccontato il drammatico incidente costato la vita alla loro alunna della Liberton High Schoool di Edimburgo, Keane Wallis-Bennett. La ragazzina infatti è rimasta schiacciata da un muro dell'istituto scolastico che frequentava che è improvvisamente crollato schiacciandola senza darle scampo.

L'incidente mortale risale al 2014 quando una parete della palestra della scuola è venuta improvvisamente giù mentre i ragazzi stavano svolgendo le lezioni di ginnastica. "Abbiamo sentito un tonfo, poi le urla dei ragazzi, quando sono entrata ho visto che il muro era crollato. Ho guardato giù e ho visto solo un paio di gambe. Ma non riuscivo a vedere il viso. Era coperto da uno spesso pezzo di cemento. Volevo sollevarlo per cercare di allontanarlo dalla testa con le mani ma non ci sono riuscita perché era molto pesante" ha raccontato una insegnante durante l'inchiesta in corso per la morte della ragazzina. "Non eravamo preparati per quello che abbiamo visto. Non ci rendevamo conto di quello che stavamo vedendo", confermato il dirigente scolastico.