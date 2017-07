John Henry Barrett, un uomo di 77 anni della Florida, negli Stati Uniti, è morto 60 anni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola: secondo il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul cadavere dell'anziano il decesso è stato causato dalle complicazioni di un'infezione legata a una ferita da arma da fuoco: era il 1958 quando Barrett venne raggiunto da un proiettile alla schiena. Le lesioni furono molto gravi e il piombo danneggiò il suo midollo osseo: ciò nonostante l'uomo riuscì a sopravvivere, rimanendo parzialmente paralizzato.

Da quel momento in poi la vita di Barrett è stata sempre più difficile, tra dolori lancinanti alla schiena e non poche difficoltà a camminare: malgrado ciò l'uomo è riuscito a lavorare per decenni come pastore della Chiesa Battista Missionaria Nuova Macedonia a Pahok, ma improvvisamente le sue condizioni nelle ultime settimane si sono aggravate. I dolori sono tornati a farsi sentire più intensi che mai, ma fino alla fine – come hanno raccontato i suoi amici e parenti – lui ha voluto continuare a seguire i suoi fedeli e ad essere trattato come un normodotato. Barrett è morto alcune settimane fa e l'autopsia ha poi rivelato quello che in molti sospettavano, cioè che la morte è stata causata proprio da quel maledetto colpo di pistola di quasi 60 ani fa.