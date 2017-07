“Il salvataggio di Mps è un elemento estremamente importante per la banca e il sistema bancario italiano e un ulteriore elemento di svolta dopo l'accordo di una settimana fa sulle banche venete”. Con queste parole il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha commentato ieri l’ufficializzazione del “salvataggio con soldi pubblici” del Monte dei Paschi di Siena, che beneficerà appunto di un piano da 5,4 miliardi di euro che dovrebbe metterne in sicurezza i conti. Una ricapitalizzazione precauzionale per complessivi 8,1 miliardi di euro, che ha ricevuto il via libera dalle istituzioni europee, ma che sarà accompagnata da una ristrutturazione dell’intero sistema che ruota intorno all’istituto di credito senese.

I conti li ha fatti Repubblica, mettendo nero su bianco un po’ di dati relativi al nuovo piano industriale 2017 / 2021, che dovrebbe traghettare Mps fuori dalla crisi: “È prevista una revisione del dimensionamento di tutte le strutture organizzative del gruppo" che porterà a una riduzione di circa 5.500 unità entro il 2021 (di cui 4.800 uscite attraverso l'attivazione del Fondo di solidarietà, 450 uscite legate alla cessione/chiusura di attività, 750 uscite derivanti da turnover fisiologico) e la chiusura di 600 filiali su 2000: un taglio del 30%. L'utile netto di Mps al 2021 sarà superiore a 1,2 miliardi di euro, con un Roe pari al 10,7%”.

Il primo passaggio resta comunque lo smaltimento dei crediti deteriorati, con l’intervento del fondo Atlante. I crediti saranno venduti al 21% del valore nominale, 5,5 miliardi di euro, con il trasferimento entro la fine dell’anno a una “società veicolo, che emetterà titoli Senior A1 per 3,256 miliardi di euro (12,5% del valore contabile), Senior A2 per 500 milioni di euro (1,9%), Mezzanine per 1,029 miliardi (4,0%) e Junior per 686 milioni (2,6%)”.