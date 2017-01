In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda si è detto contrario alla pubblicazione della lista dei grandi debitori insolventi di Monte dei Paschi di Siena, per un motivo molto semplice: secondo il ministro, infatti, sarebbe in capo alla banca la responsabilità di vagliare la situazione economico-finanziaria di chi richiede fidi e prestiti e per questo motivo, nel momento in cui dovesse materializzarsi l'insolvenza, non sarebbe giusto spostare questa responsabilità dal controllore al debitore. "No, secondo me non va pubblicata la lista dei grandi debitori insolventi", segnando un cambio di direzione rispetto all’orientamento che il governo aveva lasciato filtrare nei giorni scorsi". Il principio – spiega il ministro – è che l’imprenditore va dalla banca a chiedere i soldi. È responsabilità della banca capire se è insolvente. È un po’ strano spostare l’onere su chi chiede i soldi", ha sostenuto il ministro dello Sviluppo economico, sottolineando inoltre che eventuali connivenze andrebbero sì sondate e e dichiarate.

La presa di posizione del ministro Calenda, però, non è stata ben accolta dal Movimento 5 Stelle e in particolare dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che in un post su Facebook ha attaccato il titolare dello Sviluppo Economico: "E' molto strano che siano i cittadini comuni a dover pagare per quelli, che come riportato dagli organi di stampa (Corriere, Il Sole, Libero), sono i grandi debitori insolventi di MPS, su tutti Carlo De Benedetti (tessera numero 1 del Pd e patron de La Repubblica che infatti su questo scandalo non scrive mezza riga), che con i 600 milioni di euro di Sorgenia risulta il maggior debitore del Monte dei Paschi, almeno tra i privati citati dai giornali", scrive Di Maio. "Perchè Calenda tutela gli interessi del numero 1 del Pd e se ne frega dei cittadini che gli pagano lo stipendio? Pensi a fare il ministro dello Sviluppo Economico di un Paese in macerie anziché il palo ai grandi debitori insolventi. Vogliamo che la lista dei grandi debitori insolventi MPS venga pubblicata al più presto, prima di prendere altri soldi ai cittadini devono essere loro a pagare!", conclude il vicepresidente della Camera.