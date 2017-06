Tragedia sfiorata a Massanzago, in provincia di Padova, dove un elicottero militare polacco, decollato dall'aeroporto di Rivolto (nel comune di Codropio, in provincia di Udine, sede delle Frecce tricolori), è esploso nel primo pomeriggio, quando una parte del motore ha preso fuoco. Gli occupanti, 5 militari polacchi e un francese, si sono salvati, ma al momento non vi sono informazioni certe sulle loro condizioni. Sembra che il pilota abbia tentato un atterraggio d'emergenza in un campo coltivato accanto a via Arzaroni, dopo aver notato il fumo provocato dall’incendio in corso. La manovra è stata portata a termine con successo, ma poco dopo l’elicottero è esploso, sollevando una colonna di fumo nero visibile anche a distanza di chilometri. L'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente: dal vicino agriturismo Agriverde è stato dato l’allarme al 118 e alle forze dell'ordine. Il Suem è volato sul posto con l'elisoccorso e due ambulanze. Intervenuti anche i carabinieri di Cittadella. Come detto, però, nessuno dei sei occupanti sarebbe rimasto ferito anche grazie alla prontezza del pilota che è riuscito a ridurre al minimo i danni dell'impatto al suolo. I militari sono stati comunque tenuti in osservazione all'ospedale.