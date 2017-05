Secondo una inchiesta del Pentagono oltre cento civili sono rimasti uccisi in seguito a una bomba sganciata in un raid aereo statunitense su un edificio di Mosul, in Iraq, lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione fornita dalla Difesa americana, la bomba avrebbe provocato una serie di esplosioni secondarie di ordigni che erano stati piazzati clandestinamente da miliziani dello Stato Islamico e sarebbero state queste esplosioni a provocare il crollo dell'edificio.

Episodio che ha provocato il maggior numero di vittime di civili dal 2014 – Nei dettagli, stando a quanto ha riferito Matthew Isler della Air Force americana che guida l'inchiesta, 101 civili sono rimasti uccisi all'interno dell'edificio e altre quattro persone sono morte nelle vicinanze. Con tutta probabilità si tratta dell'episodio che ha provocato il maggior numero di vittime tra i civili dall'inizio nel 2014 della campagna aerea degli Stati Uniti contro l'Isis.

“Sparite un miliardo di dollari di armi Usa all'Iraq” – Intanto nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia secondo cui le forze armate americane non sarebbero riuscite a mantenere adeguatamente le tracce di centinaia di veicoli militari, di decine di migliaia di fucili e di altri pezzi di equipaggiamenti militare mandati in Iraq per armare l'esercito governativo, le milizie sciite e i peshmerga curdi. Materiale per un valore totale di oltre un miliardo di dollari. Lo ha rivelato un controllo governativo iracheno del 2016 ottenuto e diffuso da Amnesty International, scrive il Wp. Un audit del 2015 aveva evidenziato gli stessi problemi. Il materiale scomparso era stato fornito nell'ambito dell'Iraq Train and Equip Fund, un programma per sostenere l'esercito iracheno a combattere il Califfato. Il timore è che questo materiale possa essere finito nelle mani sbagliate.