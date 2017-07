Quando si dispensano consigli agli altri magari in diretta streaming è sempre bene avere almeno una conoscenza discreta di quello di cui si parla per evitare non solo brutte figure ma anche conseguenze fisiche. Lo sa bene una ragazza cinese di 26 anni, tale Xiao Zhang che mentre mostrava ai suoi utenti affezionati i benefici di mangiare Aloe Vera ha sbagliato pianta finendo per avvelenarsi. Come riportano alcuni media locali come lo Chongqing Times e lo Shanghaiist, la giovane voleva mostrare i vantaggi dell'Aloe Vera grezza e così dopo essersi procurata alcune foglie le ha mangiate in diretta video online ma subito dopo si è sentita male e ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere .

Solo così si è scoperto che quelle che aveva morso in precedenza erano in realtà foglie di un'altra pianta potenzialmente letale, una particolare specie di Agave Americana, un vegetale tossico se ingerito in quantità. Durante la diretta la 26enne ha ammesso ad un certo punto di sentirsi la bocca e la gola in fiamme e ha interrotto l'evento per andare in ospedale. Fortunatamente per lei i sintomi erano solo all'inizio e i medici hanno potuto curala efficacemente