Un uomo di 59 anni è stato accusato di essersi "masturbarsi energicamente" al di fuori dell’associazione per minori, New Avenues for Youth, nel centro di Portland lo scorso 3 maggio. Stando ai documenti della Corte, un ufficiale della polizia della città dell’Oregon ha risposto ad una denuncia di ‘indecenza in luogo pubblico’. Intervenuto sul posto, ha trovato Terry Lee Andreassen "col pene eretto esposto al pubblico". Quando il 59enne si è accorto dell’agente, "ha riposto il pene nei pantaloni ed ha cominciato a camminare". I documenti dicono che l'ufficiale avrebbe poi avvicinato il sospetto per chiedergli: “E’ normale secondo te masturbarsi in pubblico? Perché lo stavi facendo”. Andreassen avrebbe detto di aver assunto della droga e di voler tornare in prigione, perché "odio questa fott*** città”.

Le autorità hanno poi evidenziato che non è la prima volta che Andreassen si rende protagonista di atti simili. Già nel 2011 era stato segnalato per ‘indecenza in luogo pubblico’. E ancora nell’agosto del 2014 avrebbe “estratto il pene dai pantaloni” mentre "fissava diverse donne all’interno di un bar". In quell’occasione, Andreassen ha passato due notti in cella. Attualmente si trova nella prigione di Multnomah County Inverness.