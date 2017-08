Il mondo del fumetto italiano è in lutto. È morto all'età di 80 anni Sergio Zaniboni, uno dei più noti e importanti disegnatori della Penisola, storico fumettista di Diabolik e creatore tra le altre cose del logo delle Figurine Panini. Nato a Torino nell’agosto del 1937, dopo le prime esperienze come disegnatore tecnico e grafico pubblicitario, alla fine degli anni Sessanta aveva iniziato la sua carriera nel fumetto, non prima però di aver realizzato lo storico logo delle figurine Panini.

I primi lavori sono nei fumetti son stati alcuni adattamenti di romanzi storici tra cui i promessi sposi. Dopo diverse collaborazioni, dal 1969 era entrato nello staff di Diabolik divenendo ben presto uno dei disegnatori principali del personaggio, del quale arriva a disegnare oltre 300 avventure e svariate copertine. Negli anni Settanta aveva iniziato a collaborare anche con Il Giornalino, una collaborazione altrettanto duratura che lo aveva portato a dare vita a numerosi personaggi rimasti nell'immaginario collettivo.

Numerose però le collaborazioni anche con altre riviste come ad esempio Tex per il quale disegna l'albo Speciale n.4. Numerosi e unanimi nel corso della sua carriera anche i riconoscimenti che nel 1990 gli erano valsi il premio ANAFI. Nel 2000 infine il premio Yellow Kid per la sua lunga militanza sulle pagine di Diabolik ricca di successi.