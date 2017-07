È morto all’età di 80 anni Joaquìn Navarro Valls, storico portavoce di papa Giovanni Paolo II. Giornalista e medico spagnolo nato a Valencia, Navarro Valls è stato il direttore della sala stampa vaticana dal 1984 al 2006. È stato uno dei personaggi più noti in Vaticano durante il lungo pontificato di papa Wojtyła. Le sue competenze da medico furono molto importanti soprattutto negli ultimi sei mesi del pontificato per comunicare alla stampa le condizioni di salute del Papa. L’11 luglio del 2006 diede le sue dimissioni e il successore di papa Giovanni Palo II, Benedetto XVI, nominò al suo posto il gesuita Federico Lombardi. L'attuale direttore della comunicazione vaticana, Greg Burke, lo ha ricordato con una foto con Wojtyła in un tweet. “Joaquin Navarro. RIP. Grace under pressure”, ha inoltre twittato Burke.

Papa Wojtyla lo strappò nel 1984 al quotidiano ABC – Nato nel 1936, la “voce” di Wojtyla aveva studiato Medicina e Chirurgia lavorando poi nelle Università di Granada e Barcellona. Aveva inoltre conseguito un master in Psicologia ad Harvard. Successivamente aveva ottenuto altre due lauree in Giornalismo e Scienze della Comunicazione. È stato sia corrispondente per Nuestro Tiempo, sia inviato estero per il quotidiano di Madrid ABC. Dal 1996 era Professore nella Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce, a Roma. Dopo la nomina a portavoce vaticano, Navarro trasformò sala stampa moltiplicando gli incontri con i giornalisti. Per tutto il periodo del suo incarico in Vaticano Navarro Valls ha affiancato l'azione del Pontefice, col quale ebbe un rapporto strettissimo. Lui stesso narrò che Wojtyla lo strappò al quotidiano ABC nel 1984: “Ma come si fa dire di no a un Papa?”, commentò lo spagnolo.