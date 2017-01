Stava cercando di attraversare gli Stati Uniti a piedi nudi con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico e i rischi legati all'inquinamento. Mark Baumer, l'ambientalista protagonista di questa impresa, non è riuscito però a portare a termine il suo obiettivo ed è morto dopo 101 giorni di marcia: stava camminando, come faceva tutti i giorni, lungo la Highway 90 nella Contea di Walton, in Florida, quando è stato travolto e ucciso da un suv in corsa. Il 33enne indossava una giacca arancione fluorescente, che tuttavia non è riuscita a salvargli la vita. L'uomo era solito procedere con tutte le precauzioni necessarie, come camminare lungo la linea bianca al bordo della strada, espediente che gli consentiva di essere più visibile agli automobilisti ma anche di alleviare leggermente il dolore ai piedi, che in alcuni casi era insopportabile.

L'obiettivo della marcia di Mark Baumer era quello di raccogliere non meno di 10mila dollari a favore della FANG Collective, un'organizzazione schierata contro l'industria del gas naturale. Il 33enne aveva aperto un blog, sul quale raccontava tutte le tappe e gli imprevisti del suo viaggio, il secondo dopo quello condotto nel 2010 quando aveva marciato per tutta l'America, indossando in quel caso delle scarpe. In quell'occasione era riuscito a portare a termine il tragitto e aveva poi raccontato tutto nel libro "I am the Road" (Io sono la strada).