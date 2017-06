È morto poche ore fa in un ospedale inglese lo sceicco Adnan Khashoggi, il miliardario saudita considerato negli anni '70 l’uomo più ricco del mondo grazie ad una enorme fortuna accumulata attraverso operazioni finanziarie ed economiche spesso al limite della legalità. Khashoggi, sposato in seconde nozze con un’italiana convertitasi all’Islam, Laura Biancolini, il 25 luglio prossimo avrebbe compiuto 83 anni ma da tempo ormai era malato. Una condizione che lo aveva portato anche una lunga degenza al Thomas’ Hospital di Londra dove è deceduto.

Nato alla Mecca, dove il padre era medico della famiglia reale saudita, e Laureato in Economia alla prestigiosa Stanford University ben presto di diede al mondo degli affari come mediatore arrivando infine a cavallo degli anni 70 e 80 ad essere considerato l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato in 40 miliardi di dollari. Un’immensa fortuna accumulata anche grazie all'opera di mediatore nella vendita di armi tra governi occidentali e mediorientali.

Dopo essere stato sulla bocca di tutti anche grazie alla sua vista sfarzosa fata di party esclusivi e mega yatch, la sua vita ebbe una battuta di arresto a causa di una inchiesta su una ricettazione di opere d’arte che lo portò in carcere in Usa. Dovette vendere tutte le proprietà, persino l'amato yacht Nabila che fu acquistato da Trump, considerata allora la barca più bella del Mediterraneo. Assolto, cercò di rientrare nel giro degli affari ma non è riuscito mai più ad arrivare alla vetta. Da alcuni anni aveva seri problemi cardiaci e si era ritirato dagli affari. L’anno scorso infine un ictus cerebrale lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Divorziato dal prima moglie, l'inglese Sandra Daly, lascia due vedove, sposate con rito musulmano. e otto figli.