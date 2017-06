ROMA – L'inventore della ‘pizza hawaiana', quella con le fette di ananas sopra, è morto l'8 giugno scorso a 83 anni in un ospedale di London, in Ontario. Sam Panopoulos, nato in Grecia ed emigrato in Canada quando aveva 20 anni, ebbe l'idea di mettere dell'ananas sulla pizza nel 1962, quando gestiva un ristorante con i suoi fratelli.

"Ce l'abbiamo messo solo per il gusto di farlo, e per vedere che gusto avrebbe avuto", ha raccontato lo stesso Panopoulos alcuni mesi fa alla Bbc. "Eravamo giovani e facevamo molti esperimenti".

Un'idea che a distanza di anni fa ancora discutere e storcere il naso ai puristi della pizza. Lo scorso febbraio la polemica investì anche il presidente dell'Islanda, Guoni Johannesson, che aveva dichiarato che fosse stato per lui la pizza all'ananas sarebbe stata bandita, costringendolo poi a spiegare con un post su Facebook che "per fortuna non aveva il potere di vietare alla gente di mettere l'ananas sulla pizza".

Interrogato sull'argomento, lo stesso Panopoulos ironizzò: "Non deve essere cresciuto con molti ananas da quelle parti. Ma ha molto pesce, quindi mette pesce sulla pizza". Anche il premier canadese Justin Trudeau si è trovato a difendere la pizza di Panopoulos su Twitter: "Ho un ananas. Ho una pizza. Approvo questa deliziosa creazione dell'Ontario sudoccidentale".