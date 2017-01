L'ex religioso musulmano, Mohammed Bello Abubakar, noto con il soprannome di Baba Masaba, è scomparso all'età di 93 anni. L'anziano era noto per un record davvero singolare: quello del maggior numero di mogli. Nel 2008 erano ben 86, ma – secondo alcune fonti locali citate dal Daily Trust – a oggi sarebbero addirittura 130. E alcune sarebbero addirittura incinte.

La BBC ha riferito nel 2008 che Abubakar era padre di almeno 170 bambini, ma i quotidiani nigeriani parlano addirittura di 203 figli. Baba Masama avrebbe conosciuto molte delle sue donne grazie al suo lavoro di presunto "guaritore". "Non le cerco, sono loro che vengono da me. Credo che sia Allah a chiedermi questo, così le sposo", aveva detto in un'intervista. Ganiat Mohammed Bello, che è stata sposata con lui per 20 anni, nel 2008 ha affermato di averlo incontrato quando sua madre la portò da Baba per curarla da una malattia: “Gli ho detto che non potevo sposare un uomo più anziano, ma lui mi ha ribadito che quello era un ordine di Allah. Adesso sono la donna più felice della terra. Quando sposi un uomo con tutte queste mogli sai che sarà in grado di prendersi cura di tutte loro”. Affermazioni che avevano portato le autorità islamiche in Nigeria a bollare la famiglia ‘allargata’ di Baba Masama come un culto.

“Baba mi ha detto che il suo tempo era finito – ha raccontato l'assistente del predicatore – Mi ha raccontato, durante i suoi ultimi momenti, che aveva completato il suo incarico divino ed era pronto a incontrare il suo creatore. Ci ha detto di rimanere fedeli alla causa dell'Islam e ci ha esortato a non deviare dai suoi insegnamenti sulla giustizia, sulla pietà e la sottomissione totale alla volontà di Allah. Ci ha avvertito di evitare l'adulterio, ma che siamo liberi di sposare quante donne vogliamo, invece di accumulare concubine” ha spiegato l’uomo.