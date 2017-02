Aveva perso tutte e tre le figlie in un incendio nella casa della ex moglie in Connecticut il giorno di Natale nel 2011. Ora anche Matthew Badger, 51 anni, se ne è andato. Le circostanze del decesso non sono state rivelate, ma stando a quanto dichiarato dai familiari sarebbe stata “improvviso, ma sereno”. Ad annunciare la drammatica notizia è stato l’ente benefico istituito per onorare le sue bambine, Lily di 9 anni, e le due gemelline di sette anni Sarah e Grace. “Era un uomo meraviglioso e con un cuore tanto generoso. E' stato un incredibile papà per le sue ragazze, Lily, Sarah e Grace” ha detto la sua ex moglie Madonna Badger. “Matthew ora è con le sue figlie, i suoi genitori e suo fratello, Mark. Il mio cuore è distrutto, ma in qualche modo gioioso”. Una persona vicina alla famiglia ha detto al Hartford Courant che è l’uomo è morto per cause naturali, ma non ha voluto rivelare l'esatta causa del decesso. Badger in precedenza aveva affermato che sia il fratello che il padre erano morti di infarto. L’uomo aveva anche ammesso di essere un accanito fumatore.

Le indagini sulla tragedia che il giorno di Natale vide la morte delle tre bimbe, e dei loro nonni, a Stamford nel Connecticut, stabilirono che a innescare l'incendio fu la brace, ancora accesa, messa per errore o per distrazione in una busta fuori dalla porta della cucina: il contatto con il pavimento di legno innescò l'incendio. Non appena accortasi delle fiamme, la mamma delle piccole, insieme con un amico di famiglia,fuggì all'esterno dell'abitazione in cerca di soccorsi per i genitori e le figliolette rimasti intrappolati all'interno dell'abitazione ormai completamente in fiamme. Purtroppo nessuno di loro fu salvato.