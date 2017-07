Si è spento questa mattina all'età di 74 anni Giovan Battista Pichierri, arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L’uomo di chiesa è stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto, nel palazzo arcivescovile di Trani, dove risiedeva. “L’arcivescovo – riferisce il portavoce della diocesi, Riccardo Losappio parlando all'agenzia Sir – è stato trovato riverso a terra, nella sua casa, questa mattina presto. Vani i tentativi dei soccorritori per cercare di rianimarlo”.

Il corpo del vescovo scoperto dalle suore.

A fare la drammatica scoperta questa mattina sono state le suore che vivono in curia, insospettite perché il vescovo, diversamente dal solito, non aveva preso parte alla preghiera mattutina e alla colazione. Così hanno provato a chiamarlo più volte fuori dalla sua camera: non ricevendo risposta, hanno aperto l’uscio. Don Pichierri era riverso sul pavimento, privo di sensi. In preda al panico, le religiose sono uscite dalla curia urlando e chiedendo aiuto. Purtroppo per il prete era già troppo tardi.

Non è ancora moto il luogo in cui sarà allestita la camera ardente e quale sarà la data dei funerali. Una drammatica notizia che ha portato alla decisione di annullare la festa di sant'Anna e altre manifestazioni legate. Nel frattempo sarà informata la Santa Sede, che nominerà un amministratore apostolico. "Comunque – fanno sapere dalla Diocesi – l'autorità che subentra è il suo vicario generale Monsignor Giuseppe Pavone. Ci sarà una camera ardente, e appena sarà definito il tutto, verrà diffuso il comunicato stampa ufficiale".

Chi era Giovan Battista Pichierri.

Nato a Sava, in provincia di Taranto, il 12 febbraio 1943, avrebbe celebrato il cinquantennale del suo sacerdozio il prossimo 30 agosto ed era atteso giovedì 27 luglio a Bisceglie per il Giubileo dei Santi Martiri. Ordinato sacerdote della diocesi di Oria (Brindisi) il 30 agosto 1967, Picchieri aveva completato la sua formazione teologica frequentando la Facoltà ecumenica di Bari dove, nel 1970, aveva conseguito la licenza in teologia ecumenica. Il 21 dicembre 1990 era stato nominato vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mentre il 13 novembre 1999 era diventato arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro: "Esprimo il più profondo cordoglio per la morte di mons. Giovan Battista Pichierri. La sua dedizione a sostegno spirituale dei nostri concittadini sarà per sempre esempio di profondo amore cristiano".

La simpatia per Berlusconi.

Sempre molto vicino all’ex premier Silvio Berlusconi, lo aveva difeso in più di un’occasione. Come in occasione dell’inchiesta aperta proprio dalla procura di Trani: “Chiunque, specie se occupa posti di responsabilità nella scala sociale, ha il diritto ed anche il dovere di badare a che si seguano linee rispettose della dignità delle persone nella informazione, di imparzialità e pluralismo. Questo non mi sembra uno scandalo, tanto meno qualche cosa che va contro l'etica» spiega il monsignore. «Non entro – spiega in un'intervista al sito Pontifex – nelle vicende giudiziarie. Ma secondo legge naturale se un uomo di responsabilità pubbliche richiama qualche incaricato a maggior serenità, credo che agisca nell'esercizio delle sue prerogative e del bene comune, se segue la legge”.