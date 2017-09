Aveva un'ernia inguinale strozzata Pierino Magnelli, il settantenne deceduto dopo aver partecipato al pranzo di nozze di suo nipote nell'Astigiano, dove decine di altri invitati si sono sentiti male dopo aver mangiato. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe stata propria questa patologia una delle cause del decesso dell'uomo e non è escluso che sia stata proprio quella determinante. In ogni caso, per stabilire con certezza la causa della morte del settantenne, avvenuta in ospedale a Torino pochi giorni dopo il matrimonio, resta da definire il quadro delle concause che hanno portato all'aggravamento delle sue condizioni. “Ci sono ancora molti aspetti da chiarire”, ha infatti spiegato il pm Delia Boschetto, titolare delle indagini. Da quanto si apprende, non è ancora certo il nesso tra l'intossicazione e l'aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo, già malato. Le indagini vanno avanti in attesa degli esiti sulle colture e su altri reperti ed è quindi ancora presto – ha chiarito il pm – definire la causa reale del decesso.

Indagato per omicidio colposo il titolare del ristorante – In seguito alla morte di Pierino Magnelli il titolare del ristorante “Locanda delle Antiche Sere” presso cui si era svolto il pranzo di nozze è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Nel frattempo però la cucina è stata dissequestrata. La scorsa settimana, mentre a Torino gli sposi e gli altri parenti hanno dato il loro ultimo saluto allo zio deceduto, i legali che difendono i familiari di Magnelli e gli altri invitati al matrimonio finiti in ospedale hanno fatto sapere che diverse persone non si erano ancora del tutto riprese dall’intossicazione alimentare. Sarebbero oltre una quarantina le querele già depositate in tribunale da parte dei partecipanti al banchetto di nozze e, secondo quanto precisato dagli avvocati, non è escluso si possa procedere con un’azione comune.