Era soprannominato "il re dei confetti": Antonio Pelino, 65 anni, è morto la mattina di Capodanno dopo essere stato colpito da un infarto mentre stava facendo ritorno da un'escursione sul monte Plaia, nel comune di Introdacqua, a L'Aquila, insieme al cognato. L'uomo, discendente di una storica famiglia produttrice di confetti, era fratello della senatrice di Forza Italia Paola Pelino e attualmente dirigeva un'altra ditta di dolciumi collegata all'azienda madre.

Docente di economia all'Università di Chieti, Pelino ha presieduto il Panathon Club di Sulmona, rilevandone le sorti alla morte del padre e ha fondato, in questi ultimi mesi, un'associazione culturale, Ares, organizzatrice di diverse iniziative, convegni e pubblicazioni, in vista delle celebrazioni del Bimillenario Ovidiano. Il presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta ha espresso il cordoglio a nome del partito: "A nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia Pelino per la prematura scomparsa di Antonio. Uomo colto e imprenditore lungimirante lascia un vuoto in tutti noi. Un sincero e affettuoso abbraccio in particolare alla sorella Paola". Anche Stefania Pezzopane, senatrice del PD, ha parlato di "una scomparsa dolorosa per Sulmona e l'Abruzzo. Una bella persona, colta e competente. Mi dispiace moltissimo. Un abbraccio affettuoso alla mia collega Paola Pelino colpita da un dolore cosi' grande. E condoglianze a tutta la famiglia e alla comunita' di Sulmona che perde un uomo prezioso e legatissimo alla sua terra".