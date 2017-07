Amerigo Iannacone – poeta, scrittore, editore e fondatore della rivista letteraria “Foglio Volante” – è morto tragicamente in un incidente stradale all’età di sessantasette anni. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, Iannacone è stato travolto questa mattina intorno alle 8 da un’auto a Venafro, la sua città natale della provincia di Isernia. L’incidente si è consumato nei pressi dell’ospedale “Santissimo Rosario”, mentre lo scrittore si stava recando al bar dove abitualmente andava a fare colazione. A travolgerlo una Alfa 156 condotta da un uomo di ottanta anni di Venafro, che non si sarebbe accorto della presenza del pedone.

Il sindaco: "Una grande perdita per la nostra città" – Dopo il tragico incidente l’anziano si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma per Iannacone non c’era più nulla da fare. Lo scrittore sarebbe morto sul colpo. La strada, Casilina 6 Dir, è bloccata per i rilievi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, gli uomini della Protezione Civile e i Vigili Urbani in servizio coordinati dal comandante Giampietri. Appena si è diffusa la tragica notizia tanta gente è accorsa sul posto dell’incidente per confortare i familiari dello scrittore, uomo di cultura stimato e molto conosciuto per la sua attività in tutto il Molise. “Una persona che ha lavorato per la cultura – è il ricordo del sindaco di Venafro, Antonio Sorbo -. Con lui stavamo realizzando alcune iniziative per l'estate venafrana. Una grande perdita per la nostra città”.