in foto: Richard Adams

Lo scrittore britannico Richard Adams è morto ieri, a 96 anni. La notizia è stata confermata da BBC News. Adams, nato nel 1920, era noto conosciuto per aver scritto il romanzo "La collina dei conigli" nel 1972, oltre che per altri celebri libri con protagonisti gli animali come "La valle dell’orso" e "I cani della peste". Non era un' animalista, ma i suoi libri erano quasi tutti dedicati al mondo animale.

"La collina dei conigli" racconta di un gruppo di conigli che sfuggono alla distruzione della loro conigliera e cercano di ricostruirsi una vita, unendosi ad altri gruppi e combattendone altri. Fu un grande successo, con oltre cinquanta milioni di copie vendute. Anche se fino a quel momento, ben tredici editori ne avevano rigettato il manoscritto, temendo i temi cupi del libro. Sei anni dopo l'uscita, ne fu tratto un film d'animazione di successo per la regia di Martin Rosen. Fu anche una serie TV, in onda nel 1999 in Gran Bretagna.

Sin da bambino, Adams aveva amato gli animali. Nella contea del Berkshire, dov'era nato, era cresciuto in loro compagnia. La leggenda narra che "La collina dei conigli" sia nato con l'abitudine di raccontare ai propri figli storie con protagonisti gli animali che poi avrebbero popolato la sua intera produzione letteraria.

"La valle dell'orso" è ambientato nel regno immaginario di Beklan, dove un cacciatore crede di vedere in un orso l'incarnazione di una divinità totemica, mentre "I cani della peste", dove il dottor Boycott tortura dei poveri quadrupedi a scopi, a suo modo di vedere scientifici, nello sfondo di un inquietante Centro di Ricerche ed Esperimenti su Animali.

Fu impegnato anche pubblicamente. Nel 1982, Adams divenne presidente della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) e nel 1983 si candidò alle elezioni politiche come conservatore indipendente nel collegio di Spelthorne. Si impegnò in politica per realizzare una legge che vietasse la caccia alla volpe.