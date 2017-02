Ultimo anno all’istituto tecnico a Matera, 8 ottobre. Davide Belgrano, 20 anni e Giuseppe Lasaponara, 17 anni escono di casa per andare a scuola come fanno tutte le mattine. È giovedì, manca poco al weekend, ma i ragazzi quel giorno vanno a scuola di buona voglia: non è una giornata come tante. Poche ore dopo, dall"Olivetti" di Matera arriva una strana telefonata. Non è usuale che chiamino dalla scuola e i genitori capiscono subito che c'è qualcosa di strano. C'è stato un incidente in mongolfiera. Sì, perché anche se quel giorno non lo ricordavano, i genitori erano stati informati che le classi avrebbero partecipato al Matera Balloon Festival, ma qualcosa è andato storto, il pallone si è schiantato. C'è solo da sperare che i ragazzi siano feriti, ma la speranza svanisce non appena i genitori vedono le facce dei docenti. Quando le famiglie riescono a riaversi dallo choc, dopo che sono stati celebrati i funerali, iniziano a interrogarsi su cosa sia successo quel giorno.

Lo schianto.

I due studenti sono saliti a bordo del pallone aerostatico guidato da Hans Rolf Friedrich, 72, tedesco che non parla italiano. Quel giorno anche i compagni di classe dei ragazzi salgono in mongolfiera e fanno l'entusiasmante volo. Va tutto per il meglio e anche per la coppia di studenti le cose si svolgono regolarmente fino alla Montescaglioso, quando il pallone aerostatico comincia a perdere quota: due fili si staccano sganciando il cestello dal pallone e uno dei tre passeggeri precipita. Nel frattempo a bordo divampa un incendio, uno dei due ragazzi rimane aggrappato al cesto per non bruciarsi, resiste per poco poi precipita anche lui. Si salva solo il manovratore, che viene ricoverato in ospedale. Questa la dinamica dei fatti che si legge da alcuni scatti fotografici realizzati da un passante che credeva di riprendere l'emozionante spettacolo delle mongolfiere in volo e, invece, stava fabbricando uno dei due documenti principali nell'indagine della Procura di Matera.

In un video gli ultimi attimi di vita dei ragazzi.

L'altro è il video girato con il suo telefonino da Giuseppe. Il ragazzo riprende se stesso, l'amico e il manovratore: "È proprio emozionante, guarda. Qua siamo tre persone", sono le sue ultime parole, poi le immagini si interrompono. Non prima, però, di aver mostrato chiaramente un particolare: l'esperto tedesco alla guida del pallone non porta gli occhiali. Dovrebbe, invece, perché gli sono stati misurati 6 decimi di miopia a entrambi gli occhi. È possibile, dunque, che in quell'incidente ci siano delle responsabilità da parte di chi ha organizzato quell'escursione? Per la Procura sono responsabili dell’omicidio, in concorso, l’allora preside dell'istituto, il docente che accompagnò i ragazzi alla manifestazione delle mongolfiere e le due società che si erano occupate di gestire l’evento. Indagato anche il manovratore tedesco. Gli inquirenti accertano inoltre che l'area sorvolata nel giorno 8 era interdetta e riservata solo ai manovratori per la perlustrazione. Tradotto: nessun passeggero a pagamento poteva volare, solo i tecnici potevano farlo. Dopo due di indagini la vicenda non è stata ancora chiarita. Nella puntata del 1 febbraio della trasmissione Chi l'ha visto? la madre di Davide ha lanciato un appello perché venga fatta chiarezza sulla tragedia che le ha strappato suo figlio.