Le risa, le battute, gli scherzi poi la tragica fine: quattro ragazzi indiani che si stavano riprendendo con lo smartphone mentre erano a bordo di un'auto si sono schiantati contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il bilancio è drammatico: tre di loro sono morti e uno è rimasto ferito.

Sulla pagina Facebook di uno dei quattro giovani è stato pubblicato in diretta il video che mostra gli ultimi istanti di vita della compagnia di amici. Nel filmato si vede l'uomo alla guida alla sua destra e dietro nei sedili posteriori gli amici. Stanno scherzando, come sovente accade durante i viaggi in macchina tra amici. Il giovane alla guida sfreccia lungo una strada dell'India, supera una moto, la velocità è elevata. Gli altri ridono e si divertono. Pochi istanti dopo le loro risate vengono interrotte dallo schianto. Il video si interrompe. La autorità indiane dichiareranno poco dopo il decesso di tre dei quattro passeggeri. Purtroppo, ancora una volta, una distrazione causata dall'uso dello smartphone ha condotto alla morte tre ragazzi.