Rahma Haruna, la giovane nigeriana priva di braccia e gambe e costretta a vivere all'interno di un secchio, è morta il giorno di Natale all'età di 19 anno: a renderlo noto è stato il giornale locale Sani Maikatanga, che già in negli scorsi anni aveva raccontato la storia della ragazza affetta da una grave disabilità.

Fin da quando aveva appena sei mesi Rahma è stata costretta a vivere senza arti superiori e inferiori, che improvvisamente smisero di svilupparsi: da quel momento in poi i genitori, entrambi molto poveri, furono costretti a procurarsi un "mezzo di trasporto" adeguato per la ragazza. Non avendo denaro a sufficienza per qualcosa di più dignitoso, optarono per una normalissima bacinella da bucato all'interno della quale, per anni, hanno trasportato Rahma ovunque. "La mia famiglia mi aiuta e mi dà tutto quello di cui ho bisogno", spiegò la ragazza mesi fa, ricordando che soprattutto grazie al fratellino di 10 anni riusciva ad avere una vita sociale non troppo diversa da quella delle sue amiche.

Nonostante le quotidiane difficoltà, la giovane non ha mai perso la sua determinazione. Il suo sogno è stato sempre quello di avviare un'impresa. "Un negozio di alimentari è quello che voglio". Purtroppo Rahma non potrà più coronare il suo sogno.